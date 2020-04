Wie Aalen City die Kunden trotz Corona in den Bann ziehen will

Sommeraktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ steht in den Startlöchern. Warum es für die beteiligten Gärtner vorerst noch kein grünes Licht gibt.

Aalen

Corona schützt vor Liebe nicht. Zum Glück. Denn sonst würde auch die traditionelle und weit über die Region hinaus beliebte Sommeraktion „Aalen City blüht“ in diesem Jahr von vorn herein ausfallen müssen – wie so viele andere Veranstaltungen auch. „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“. Das Motto steht für eine Blütenpracht, die viele Plätze der City in ein