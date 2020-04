Soroptimistinnen sammeln 1000 Euro

Ellwangen. Die dramatische Situation in Ellwangens italienische Partnerstadt Abbiategrasso hat auch bei den Ellwanger Soroptimistinnen Betroffenheit ausgelöst. Um eine schnelle Hilfe und Unterstützung zu ermöglichen, hat Vize-Präsidentin Lisa Krämer via Videokonferenz zu einer Spendenaktion aufgerufen. Noch am selben Abend beschlossen die 28 Clubmitglieder, die in Not geratenen Bürger in Abbiategrasso mit einer Spende von 1000 Euro zu unterstützen.