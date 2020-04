Von der Jagst an die Elbe

Fußball Das Studium brachte sie nach Sachsen-Anhalt und so kam für Anna Hornetz aus Jagstzell auch der Aufstieg in die Regionalliga – und der Stammplatz beim FFC Magdeburg.

Das Studium in Magdeburg war ein Glücksgriff. Nicht nur, weil Anna Hornetz Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Psychologie studiert und das genau das ist, nachdem sie gesucht hatte. Das Studium hat noch einen weiteren Vorteil: Sie kann Fußball spielen. In der Regionalliga Nordost, der dritthöchsten Frauenliga. In 15 Spielen der Saison stand sie auf dem Platz, absolvierte insgesamt 1176 Minuten im Trikot des FFC Magdeburg. Sie kam, sah und ergatterte