Miniköche zaubern Menüs daheim

Bartholomä

Zwei Jahre lang lernten die Gruppen der Europa Miniköche alles rund ums Kochen, Ernährung und vieles mehr. Sie kennen die Kräuter aus dem Effeff, wissen nun, wie man leckere Gerichte zubereitet, kennen sich in Theorie und Praxis aus. Doch die Corona-Krise macht nun der Abschlussprüfung einen Strich durch die Rechnung. Sollte man meinen. Denn wie soll man am Herd zeigen, was man kann, wenn die Gastronomiebetriebe geschlossen haben?