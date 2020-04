Kelten am Ipf – digital und zum Anfassen

Archäologie Rund 2,4 Millionen Euro Kosten sind für das museale Gesamtkonzept kalkuliert. Der Bund bringt 918 000 Euro, nun ist das Land am Zug.

Bopfingen

Der einstige keltische Fürstensitz am Ipf hat unter Archäologen eine herausragende Bedeutung. Ihn und das keltische Leben allgemein am Ipf sicht- und erlebbar zu machen, daran wird seit Jahren gearbeitet. Einen entscheidenden Schritt vorankommen will Bopfingen nun mit Unterstützung des Bundes und des Landes. Berlin hat jüngst 918 000 Euro hierfür locker gemacht.

Landes-Kunststaatssekretärin Petra Olschowski, sagt hierzu: „Ich