Wo ein Maibaum ist, ist Leben möglich

Ellwangen

Man kann sich gut vorstellen, welche Gefühle dieses Jahr unter den Maibaumfreunden vorherrschen: „Hier stimmt doch etwas nicht. Es ist Ende April und wir haben nichts zu tun?“

„Keine Kontakte, keine Maibäume“, so einfach ist die Devise und im Coronajahr werden alle sehen, was das bedeutet. Denn sie werden nichts sehen, keine 20, 30 Meter hohen, bändergeschmückte Wipfel, die in die Landschaft grüßen. Und man