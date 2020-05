Was wieder öffnet und worauf wir warten müssen

Schulen: Am Montag, 4. Mai öffnen die Schulen der Stadt erstmals wieder, zunächst für die 1038 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie der Berufsschulen. Für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen wird am 4. Mai ein Entscheid seitens Kultusministerium erwartet. Eltern, deren Kinder wieder in die Schule dürfen, werden von den Schulleitungen per E-Mail informiert.

Kinderbetreuung: Ebenfalls ab Montag beginnt die erweiterte