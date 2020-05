Frau erleidet bei Brand in Dachgeschosswohnung Verbrennungen an der Hand

Schwäbisch Hall. Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, brach in der Küche einer Dachgeschosswohnung eines 9-Parteinenhauses aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die 28 Jahre alte Bewohnerin zog sich Verbrennungen an der Hand zu. Ihre beiden Kinder sowie die alle anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Dachgeschosswohnung ist nach den Löscharbeiten unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die