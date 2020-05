Kreativ sein statt nur absagen

Stadtfest Die CDU-Fraktion regt an, für den Sommer in der Innenstadt gemeinsam ein Konzept zu entwickeln.

Aalen. Die Reichsstädter Tage werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht wie gewohnt stattfinden, darin seien sich alle einig, so die CDU-Fraktion des Aalener Gemeinderates in einer Pressemitteilung. „Aber einfach nur zum jetzigen Zeitpunkt alles absagen ist uns zu kurzfristig gedacht“, so Fraktionsvorsitzender Thomas Wagenblast.

Die Reichsstädter Tage könnten räumlich, aber auch zeitlich ausgedehnt werden. Eine räumliche