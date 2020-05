Eine Haushaltssperre für Gschwend

Gschwend

Auch vor den Toren Gschwends macht die Coronakrise nicht halt. In der Gemeinderatssitzung, die in der großen Mehrzweckhalle stattfand, um den vorgegebenen Sicherheitsabstand einhalten zu können, wartete Bürgermeister Christoph Hald mit schlechten Neuigkeiten auf. So werde man im Mai insgesamt 25 von 80 Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindearbeiter in Kurzarbeit schicken. „Resturlaube sind alle verbraucht“, schilderte Hald.