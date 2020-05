Der Schlagg mit der schwarzen Träne

Leute heute Holm Roscher wurde beim Busunglück der Narrenzunft am 10. Januar schwer verletzt. Seine Empfindungen an den tragischen Unfall und wie die Schlaggen damit umgehen.

Oberkochen

Ja, es geht mir zum Teil schon ganz gut. Ich kann wieder laufen, kurze Strecken schon ohne Krücken“, sagt Holm Roscher, der Zunftmeister der Oberkochener Schlaggawäscher. Fröhlich sitzt der 49-Jährige am Tisch, auch wenn seine Mimik mitunter durblicken lässt, was er in den vergangenen vier Monaten durchgemacht hat. „Der Heilungsprozess schreitet langsam voran und ich hoffe, dass die Gehhilfen bald gänzlich