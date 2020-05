Auch der Messwein blieb tabu

Rosenberg

Die Ereignisse der letzten Kriegstage der Gemeinde Rosenberg hat Hermann Sorg 2004 in Gesprächen mit den letzten lebenden Zeitzeugen und aus Kirchen- und Gemeindechroniken rekonstruiert.

Nach der „Schlacht um Crailsheim“ wandten sich die Amerikaner dem Raum Rosenberg zu, denn sie wussten, dass auch in Ellwangen eine starke deutsche Besatzung lag. Deswegen begannen die Amerikaner eine Zangenbewegung um Ellwangen herum.

Am 21. April erreichte eine Panzerspitze Hummelsweiler, um am 22. April über Rosenberg und Hohenberg nach Leinenfirst, Neuler und Adelmannsfelden vorzurücken. Ein anderer Keil wandte sich in Jagstzell wegen