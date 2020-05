Monster, Galerien, Chats und Lesestoff

Kirchheim am Ries. Die Alemannenschule in Kirchheim ist ein Vorreiter in Sachen digitaler Unterricht. Bereits im Oktober 2018 fragte Siegfried Scholz, Rektor der Schule, beim Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim an, um für die Schüler Tabletts anzuschaffen. 30 000 Euro wurden dafür eingesetzt. Auch der Förderverein der Alemannenschule konnte für die Schule sechs Tabletts erwerben. So konnten die Schülerinnen und Schüler bereits mit digitalen Medien unterrichtet werden. Mit Angelika Benninger, ausgebildete Multimediaberaterin, konnte der Unterricht laut Scholz mit viel Know-how durchgeführt werden.

Nun zahlt es sich aus, dass die