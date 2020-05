Reinigung der Brunnen der Stadtwerke

Ellwangen. Rund 40 000 Euro kostet die Maßnahme, mit der die drei Eigenwasser-Brunnen der Stadtwerke Ellwangen derzeit überholt werden. Die Ellwanger Wasserversorgung fußt auf drei Standbeinen: Dem Bezug von Fernwasser der Landeswasserversorgung Stuttgart, dem Austausch mit dem Zweckverband Rieswasserversorgung sowie der Gewinnung aus drei eigenen Tiefbrunnen.

Im Sixenbachtal, im Rotenbachtal und in Rötlen fördern die Stadtwerke Ellwangen damit rund ein Drittel der benötigten Jahreswassermenge. Und das in bester Qualität, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. „Wir liegen an der europäischen Wasserscheide und können