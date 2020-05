Ellwangen. 23 Jahre stand er im Dienst der Stadtverwaltung Ellwangen. 15 Jahre davon als Erster Bürgermeister und acht Jahre als Oberbürgermeister. An diesem Donnerstag feiert Dr. Hans-Helmut Dieterich seinen 75. Geburtstag. Dieterich wurde am 7. Mai 1945 in Bad Saulgau geboren, verbrachte seine Kinder- und Jugendzeit aber in Schwäbisch Gmünd. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen, Berlin und Würzburg leitete er als Erster Landesbeamter die Außenstelle des Landratsamtes in Schwäbisch Hall. 1979 wurde er dann in Ellwangen zum Ersten Bürgermeister gewählt. In seiner Zeit als Bürgermeister und Oberbürgermeister sind die