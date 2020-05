Auf die Kunst folgt die Geschichte

Schwäbisch Gmünd

Geschichte und Kunst treffen am Rand der Stadt Schwäbisch Gmünd aufeinander: Dort steht der Georgishof, kein landwirtschaftliches Anwesen, sondern ein Ort der Herren von Rinderbach. Vor knapp 400 Jahren kommt der Besitz zum Spital vom Heiligen Geist. Zuletzt residiert dort der 2019 verstorbene Künstler Eckhart Dietz. Ein Ort, an dem er Bewegungen einfriert und in Skulpturen festhält. An dem er unendlich viele Zeichnungen schafft und sich immer wieder neu erfindet. Er ist auch Kunsttheoretiker, etwa als er sich 1979 Gedankten über das Wesen des parallelperspektivischen Scheinraums macht. Umgeben ist er immer von echtem