Abenteuerlustige Waldfüchse legen „Natur-Mandala“

Schwäbischer Albverein Was die Familiengruppe Lauchheim auf der Wiese vor der Wildschützhütte treibt.

Lauchheim. Im Grunde ist es ein Sammelsurium an Stöckchen, Zapfen, Bucheckern oder Rindenstücken. Liebevoll zusammengestückelt wird daraus am Ende ein riesengroßes Kunstwerk mit unzähligen Naturschätzen.

Was gerade neben der Wildschützhütte entsteht, wird von Kinderhänden gemacht und von Erwachsenen mit Stolz beäugt. Sie sind halt einfach ein tolles Team – die vielen Familien, die sich unter dem Namen „Waldfüchse“ beim Schwäbischen Albverein in Lauchheim zusammengefunden haben. Wobei das Zusammensein ja derzeit so gar nicht sein darf. Deshalb hat sich Stephanie Holzner, die Leiterin der Familiengruppe, auch diese