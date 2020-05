Weniger Strom für Straßenleuchten

Hüttlingen

Es ist eine nachhaltige Investition, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik. Darüber waren sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Bürgermeister Günter Ensle, Ortsbaumeister Georg Nusser und die Ratsmitglieder einig. Nusser gab einen Bericht über die Umrüstung, hinsichtlich Energie- und Kosteneinsparungen, erweitert mit Informationen über die CO2-Einsparung.

Was eingespart wurde: Der Bericht ist insofern vorläufig, als er die Umrüstung im „Abschnitt 1“ darstellt. 2017 wurden 171 Leuchten umgerüstet in der Beethovenstraße, im Hölderlinweg, Sandweg und in der Robert-Bosch-Straße