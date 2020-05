Aalen. Nach mutig ertragener Krankheit ist Ottmar Spiegler, Seniorchef des traditionsreichen Autohauses, im 85. Lebensjahr gestorben. Immerhin 50 Trauergäste durften ihm auf dem St. Johann-Friedhof das letzte Geleit geben. Als Nachbar und Pfarrer in Salvator gestaltete Pater Mathew in persönlicher Weise die Feier zur Erdbestattung.

Von 1966 an leitete Ottmar Spiegler in der dritten Generation mit viel Weitblick über Höhen und Tiefen das von seinem Großvater 1899 gegründete Autohaus, bis er 1999 in den Ruhestand trat und die Firma seinem Sohn Andreas übergab.

Nach dem Abitur bei den Schulbrüdern in Illertissen schloss er das Maschinenbau-Studium