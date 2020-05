Primalat-Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat

Heubach-Lautern. Bereits in der Bürgerfragestunde waren die Erweiterungspläne der Firma Primalat ein Thema der Sitzung des Lauterner Ortschaftsrats. Werner Schmid kritisierte die im Verkehrsgutachten angegeben Fahrbahnbreite der Zimmergasse, an den „verkehrstechnisch kritischen Stellen“ wichen diese um sieben Zentimetern ab, zudem sei an dieser Stelle ein „Rettungssprung“ von Passanten wegen der Mauer nicht möglich.

Claus Wolf vom Planungsbüro LK&P sagte, er sei sich bewusst, Lärm und Verkehrssicherheit seien bei solchen Planungen „immer ein Konfliktthema“, man sei um möglichst minimale Konflikte