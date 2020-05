Corona-Regel: Kein Problem wegen der LEA

Covid-19 Wie sich die neue Landkreisregel in Bezug auf die Corona-Verordnungen auf den Ostalbkreis und die LEA auswirkt.

Ellwangen. Mehr Kontakte sind erlaubt, Außengastronomie darf öffnen – diese und weitere Lockerungen der Corona-Regeln haben Bund und die Länder am Mittwoch beschlossen. Steigen die Corona-Infektionen erneut an, greift ein Notfallplan. Dieser Notfallmechanismus soll greifen, wenn Landkreise mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner über einige Tage verzeichnen. Im Ostalbkreis leben rund 314 000 Einwohner: Bei 157 Neuinfizierten binnen einer Woche müsste gehandelt werden. Derzeit werden Einwohner der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen zu den Einwohnern des Ostalbkreises hinzugezählt.