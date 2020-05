„Keine andere Möglichkeit“

Der Spielplan steht. Am dem 16. Mai wird in den Stadien der 1. und 2. Bundesliga wieder Fußball gespielt. Ohne Zuschauer. Der VfB Stuttgart und der FC Heidenheim starten mit Auswärtsspielen. Heidenheim spielt am Samstag, 16. Mai, in Bochum, der VfB tags darauf bei Wehen Wiesbaden. Und während die Stuttgarter in der Folgewoche noch einmal auswärts ran müssen (Sonntag, 24. Mai) in Kiel, wird die Heidenheimer Voith-Arena am Sonntag, 24. Mai, ihr erstes Geisterspiel der Geschichte sehen.

Wie das genau vonstatten gehen wird, darüber hält man sich an der Brenz noch bedeckt. „Natürlich haben wir die Dinge bereits durchgedacht“, sagt