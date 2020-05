„Für Fans ein Schritt in die Normalität“

Ab Samstag, 16. Mai rollt der Ball in der 1. und 2. Bundesliga wieder. Das gab DFL-Chef Christian Seifert auf einer anberaumten Pressekonferenz bekannt. Außerdem informierte der Bezahlsender Sky am Donnerstag, dass die ersten beiden Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga nach der Corona-Pause frei empfangbar übertragen werden: In der 1. Liga jeweils samstags um 15.30 Uhr und in der 2. Liga sonntags um 13.30 Uhr. Fußball-Experten von der Ostalb finden es gut, dass es nun bald wieder weitergeht. Wenn auch mit Geisterspielen. Sepp Schill (Koordinator Sportfreunde Dorfmerkingen): „In der jetzigen Situation ist es eine schwierige Entscheidung