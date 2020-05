Deutsche Bank mit gutem Jahr

Aalen

Die Deutsche Bank ist in der Region auf Wachstumskurs. Wie das Institut mit Sitz in Frankfurt mitteilt, stieg das Geschäftsvolumen im Raum Württemberg Ost um 7,7 Prozent auf 9,25 Milliarden Euro. Zu diesem Gebiet gehört auch die Niederlassung in Aalen. Hier stieg das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, um 7,3 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro.

„Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden“, erklärt Kai-Uwe Braum, Direktor der Aalener Filiale. „Trotz des herausfordernden Umfelds stellen wir fest: Die Deutsche Bank in Aalen wächst.“ Das gute Ergebnis gebe Rückenwind