Richter kassieren City-Bebauungsplan

Vergnügungsstätten Die Stadt Bopfingen verliert zwar das Normenkontrollverfahren am Verwaltungsgerichtshof. Der Spielhallenbetreiber als Kläger kann aber trotzdem nicht eröffnen.

Bopfingen

Stadtverwaltung und Gemeinderat sind sich darin einig, die Ansiedlung von Spielhallen im Stadtgebiet einzuschränken, am besten ganz zu verhindern. In der Innenstadt möchte man solche Vergnügungsstätten auf keinen Fall. Die Spielhalle im neuen Ipftreff reiche völlig aus, so der Konsens.

Daher haben die Stadtväter vor Zeiten einen entsprechenden Bebauungsplan „Vergnügungsstätten Innenstadt Bopfingen“ aufgestellt. Dieser verhinderte unter anderem, dass die Ostalbrenovierungen GmbH eine Spielhalle in der Hauptstraße 26 eröffnen konnte. Das Unternehmen hat daher beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein Normenkontrollverfahren