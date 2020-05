Corona-Krise: Was Bopfingen Sorge bereitet

Bopfingen. Erstmals seit Februar hat Bopfingens Gemeinderat wieder öffentlich getagt. Am Donnerstagabend gab es in der Stauferhalle ausreichend Platz, um auf Corona-Abstand zu gehen. Auf Nachfrage von SPD-Fraktionschefin Dr. Carola Merck-Rudolph informierte Bürgermeister Dr. Gunter Bühler das Gremium über die aktuelle Corona-Lage in Bopfingen.

Insgesamt sei die Stadt bislang gut durch die schwierige Zeit gekommen, sagte Bühler. Stand Freitag, 8. Mai, so ist auf Nachfrage bei Ordnungsamtsleiter Daniel Bäuerle zu erfahren, gab es in Bopfingen seit Beginn der Pandemie zehn Infizierte insgesamt, aktuelle Fälle sind es drei, genesen seien sieben