Geschichte hört nicht auf

Sie hatte es bis zu ihrem Tode im alten Wohnzimmerschrank aufbewahrt. Jenes Fotoalbum mit dem genarbten Ledereinband. Darin ein nun vergilbtes Hochzeitsfoto, ein junges Paar. Ausflugsbilder. Dann der junge Mann in der Uniform der Wehrmacht. Fotos hat er nach Hause geschickt von Narvik, der Stadt in Norwegen, das Land, das die Deutschen 1940 überfallen hatten, um sich Eisenerzlieferungen zu sichern. Ein paar Seiten weiter: die Todesanzeige. Auf der steht, dass der Parteigenosse Adolf Steck, Gefreiter in einem Jägerregiment, bei schweren Kämpfen im Kaukasus am 3. Oktober 1942 „für Führer und Vaterland“ sein Leben