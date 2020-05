Erinnern und Frieden bewahren

Gedenktag Bewegende Worte zu „75 Jahre Kriegsende“ finden OB Thilo Rentschler und die Pfarrer Bernhard Richter und Wolfgang Sedlmeier am Mahnmal.

Aalen

Ein milder Abend, ein ernster Anlass, aber auch einer, der Grund zu Freude und Dankbarkeit gibt. Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der 2. Weltkrieg. Seither herrscht Frieden. Grund genug, den Tag der Befreiung gemeinsam zu begehen. Geschehen ist dies am Freitagabend am Mahnmal auf der Schillerhöhe.

In Zeiten von Corona war es die erste öffentliche Veranstaltung, zu der rund 100 Menschen kamen – manche mit Masken, alle mit Sicherheitsabstand voneinander. Die Pfarrer Bernhard Richter und Wolfgang Sedlmeier freuten sich über den Vorgeschmack auf Gottesdienste, die nun ja wieder möglich sind.

Das erste Wort nach Musik des Aalener