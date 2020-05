Frage der Woche: Wie feiern Sie Muttertag in Zeiten von Corona?

An diesem Sonntag, 10. Mai, ist Muttertag. Ein Tag, der vorallem den Müttern zeigen soll, wie toll sie sind, einfach "Danke" zu sagen für all ihren Einsatz. Zusammen diesen Tag zu feiern, kann in Coronazeiten jedoch schwierig werden. Gemütlich essen gehen fällt dieses Jahr leider aus und auch die Kontaktbeschränkungen machen die gemeinsame Zeit für einige nicht möglich. Beuschsverbote in Krankenhäusern und Heimen - dieses Jahr wird der Muttertag ein anderer sein. Auch Insassen der Gmünder Justizvollzugsanstalt und deren Kinder können sich nicht sehen. Ein Familienvater erzählt von der Belastung