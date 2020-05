Für Vielfalt, Demokratie und gegen Rechts: Aktionstag durch die Innenstadt

Aalen. Vom Rathausplatz, über den Gmünder Torplatz, den Spritzenhausplatz, den Bahnhofsvorplatz, zur Stadtkirche und bis zum Landratsamt: Auch in der Aalener Innenstadt fand der Aktionstag der bundesweiten Vereinigung "Die Vielen" Andrang. Das Erkennungszeichen: eine regenbogenfarbene Krawatte.

"Den 8. Mai, den Tag der Befreiung am Ende des 2. Weltkriegs zu einem nationalen Feiertag zu machen, wäre ein starkes Zeichen in unserem Land, in Europa und in der Welt, dass wir der Unterdrückung und Ausbeutung den Rücken kehren wollen. Und für ein friedvolles Miteinander einstehen", dafür steht auch das Team des Theaters