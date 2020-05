Mit dem Fahrrad zwischen den Fronten

Bühler/Pommertsweiler. Der damalige Pommertsweiler Pfarrer Wilhelm Betzler berichtet aus seinen Aufzeichnungen: „22. April 1945. Es ist soweit. Der Amerikaner ist da; es ist ein Sonntagmorgen, an dem ich um 11 Uhr in Bühler Gottesdienst zu halten habe. Bei meiner Abfahrt mit dem Fahrrad in Pommertsweiler sind alle ahnungslos und bei meiner Ankunft in Bühler steht höchstens die Hälfte der sonstigen Kirchenbesucher vor der Kapelle. Sie sind sehr erregt.“

Tags zuvor seien die Amerikaner in Bühlerzell einmarschiert, es habe einen Toten gegeben, erfährt Betzler. Er hält den Gottesdienst, die Gemeinde ist ernst. Alle gehen rasch