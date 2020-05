Mama lauscht auf der Couch

Aalen

Ein Muttertag ohne Muttertagskonzert? Nicht mal in Zeiten von Corona denkbar. Obwohl in diesem Jahr vieles anders ist als sonst – oder gerade deshalb – haben sich Musikerinnen und Musiker aus Aalen etwas ganz Besonderes überlegt, um den Müttern eine Freude zu machen: Muttertagskonzerte vor dem Bildschirm. Egal ob auf dem Sofa, in der Küche beim Kochen, oder im Garten – auf Konzerte musste an diesem Muttertag niemand verzichten.

Das erste Video ging um 11 Uhr online: Die Schülerinnen und Schüler der Aalener Musikschule hatten ihre Ständchen zu einem Film zusammengeschnitten. Am Schlagzeug oder Klavier, mit der Trompete