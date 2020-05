Karl Kehrle ist 70

Oberkochen. Das Schützenhaus ist seine zweite Heimat. Karl Kehrle feiert an diesem Montag 70. Geburtstag und über 60 Vereine in Oberkochen freuen sich darüber, weil der Jubilar Vorsitzender des Dachverbands der Oberkochener Vereine (Orga) ist. Er ist gern gesehen in Oberkochen, einer, der auf die Leute zugeht und die Zusammenarbeit unter den Vereinen fördern will.

Der ehemalige Berufssoldat ist in Günzburg geboren und in Augsburg aufgewachsen, seine Mutter war Oberkochenerin. Schon deswegen hat Kehrle die Stadt Oberkochen nie aus den Augen verloren. 2004 trat er als Bundeswehr-Hauptmann in den Ruhestand. Über den Sport hat Karl Kehrle dann