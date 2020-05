Bürokratie stoppt Pflegekraft

Schwäbisch Gmünd

Sie ist wütend. Und enttäuscht. Als Loredana Feuchter 1997 von Rumänien nach Deutschland zieht, hätte sie nie gedacht, was dort auf sie zukommt. Eigentlich will die gelernte Krankenschwester hier neu anfangen, sich eine Existenz aufbauen, Geld verdienen. Doch daraus wurde nichts, bis heute. Aus Ratlosigkeit hat sich die 45 Jahre alte Mutter einer Tochter nun an diese Zeitung gewendet.

Alles beginnt im Jahr 2004. Loredana Feuchter hat in Deutschland Fuß gefasst. Lebt in Althütte. Ist verheiratet. Beherrscht die Sprache. Sie beschließt: Nun will ich wieder in Vollzeit arbeiten. Also wendet sie sich ans Regierungspräsidium