Ulrich Pfeifle auf „Brautschau“ in der DDR

Umbruch Ost (3/4) SchwäPo und Stadtarchiv blicken auf Aalen in der Wendezeit zurück. Heute: Das Ringen um eine Partnerstadt in der DDR.

Aalen

Keine Städtepartnerschaft, aber immerhin eine Städtefreundschaft!“ Das mag sich der ehemalige Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle am 3. Oktober 1990 gedacht haben. An diesem Tag unterschrieb er mit seinen Kollegen aus Jena und Oberkochen einen Freundschaftsvertrag. Inhalt: Die drei Zeiss-Städte versprachen, sich gegenseitig zu unterstützen in Sachen Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Der Vertrag war der erfolgreiche Abschluss eines jahrelangen Ringens um eine Partnerschaft Aalens mit einer DDR-Stadt.

Noch am 9. Januar 1990 hatte sich Pfeifle in einem Kommentar als „verschmähten Liebhaber“ bezeichnen lassen