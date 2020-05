Ebnat will 100 Bauplätze

Aalen-Ebnat

Viel Sicherheitsabstand gab es ja schon zwischen den Räten bei der ersten Sitzung in Coronazeiten, diesmal nicht im Foyer, sondern in der Jurahalle. Doch eine wahre Kluft schien sich dann vor allem aufzutun zwischen Ortsvorsteher Manfred Traub und Uwe Grieser auf der einen und Aalens Bau- und Erstem Bürgermeister Wolfgang Steidle auf der anderen Seite. Anlass war Punkt 2 der Tagesordnung „Information zur Interessenliste zum Baugebiet „Krautgarten/Birkenmahd II“ in Ebnat. Wie berichtet hatte Uwe Grieser in diesem Zusammenhang ein Sechs-Fragen-Papier eingebracht und dessen Beantwortung durch die Stadt stand jetzt