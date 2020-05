Aalener Stadträte entscheiden wieder – aber mit Abstand

Kommunalpolitik Wie am Mittwoch die erste öffentliche Sitzung nach den Corona-Verordnungen in der Stadthalle abgehalten werden soll.

Aalen

Mutig, mündig und eigenverantwortlich“, so will Oberbürgermeister Thilo Rentschler, dass die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg durch die Zeit der schrittweisen Rückkehr „zu einem lebenswerten gesellschaftlichen Umgang“ in Corona-Zeiten gehen. Konkret gibt es jetzt die ersten Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien. Jetzt, am Mittwoch, ist die erste Sitzung eines Gemeinderatsausschusses seit Beginn der Corona-Verordnungen, bei der Verwaltung und Gemeinderäte gemeinsam in einem Raum beraten können. Allerdings ist nichts, wie es war: Es müssen Regeln eingehalten werden, wie Stadtsprecherin