Anmeldung und Regeln für Gottesdienste

Kirche Diese Regeln gelten in der Seelsorgeeinheit Ellwangen. Wann die nächsten Gottesdienste sind und was zu tun ist.

Ellwangen. In den Kirchengemeinden Heilig Geist, St. Patrizius, St. Wolfgang und St. Vitus werden sonntags ab 17. Mai und an den kirchlichen Feiertagen wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert: um 9.30 Uhr in St. Patrizius und in der Basilika, um 10.30 Uhr in Heilig Geist und in St. Wolfgang. Das haben die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte, ihre Stellvertreter und die Mesner der Pfarrkirchen mit Pfarrer Michael Windisch beschlossen.

Telefonische Anmeldung

Dabei muss die „Bischöfliche Anordnung für die Feier der Eucharistie … nach den Lockerungen der aktuellen Beschränkungen“ beachtet werden. Da die Anzahl