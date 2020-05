Franz Uhl wird 70 Jahre alt

Geburtstag An diesem Dienstag, 12. Mai, begeht der ehemalige Stadtrat und vielfach Engagierte seinen runden Geburtstag.

Oberkochen. Franz Uhl, langjähriger Stadtrat und CDU-Fraktionsvorsitzender, ehemaliger Rektor der Tiersteinschule und Ehrenamtler, feiert an diesem Dienstag seinen 70. Geburtstag.

Das „Oberkochener Urgestein“ absolvierte nach einer Ausbildung zum Speditionskaufmann auf dem zweiten Bildungsweg das Lehramtsstudium an der Gmünder PH. Nach Schulstellen in Heidenheim, Aalen und an der Dreißentalschule wurde Uhl 1986 zum Rektor der Tiersteinschule berufen und er bekleidete dieses Amt bis zu seiner Pensionierung 2013.

„Nachhaltigkeit gehört zu meiner Lebensphilosophie“, betont der Jubilar im Gespräch mit dieser Zeitung.