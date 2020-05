Eine, die sich nicht verbiegen lässt

Kirchheim-Benzenzimmern

Im Rathaus in Pflaumloch war sie eine Institution: Kämmerin Ilse Weber ist in den Ruhestand gegangen. Langweilig wird es der umtriebigen 60-Jährigen aber sicher nicht. Dafür sorgen ein Enkelkind und allerhand Ehrenämter. Und natürlich bleibt sie auch noch Ortsvorsteherin in ihrem geliebten Benzenzimmern. Ilse Weber ist immer ihren Weg gegangen. Auch in Zeiten, in denen dies für eine Frau nicht selbstverständlich war.

„Ich hatte studiert und da wollte ich auch in meinem Beruf arbeiten“, erinnert sie sich an ihre erste Schwangerschaft. Das Kind hat sie einfach mitgenommen auf die Rathausstube und Homeoffice