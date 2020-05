Lohse trotzt der Coronakrise

Heidenheim

Während Teile der Wirtschaft in der Region zum Erliegen gekommen sind und auch der Maschinenbau unter der Lage leide, laufen die Geschäfte der Lohse-Gruppe weiter ordentlich. „Wir schwimmen, was die Entwicklung angeht, gegen den Strom“, betont Geschäftsführer Ulrich Sekinger. Die Auftragsbücher beider Unternehmensbereiche – dem Maschinen- wie dem Armaturenbau – sind voll. „Lohse ist in zahlreichen Branchen vertreten, die ihrerseits wenig unter den Auswirkungen der Pandemie leiden.“

Einer der zentralen Absatzgebiete des Armaturenbaus ist seit Jahrzehnten die Papierindustrie,