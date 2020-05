Eine neue Schokoladenseite für Ebnat

Aalen-Ebnat. Hinter der Landschaftsentwicklung „bei der Steingrube“ in Ebnat steckt die Regenerierung eines Kleinods in Sachen Naturschutz, verbunden mit einer Verschönerung der erweiterten Ortseinfahrt von Waldhausen her kommend. Mit diesem Thema befasste sich der Ebnater Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung.

Dort, „bei der Steingrube“, wurden bereits in den Jahren zwischen 1975 und 2001 die beiden ehemaligen Steinbrüche mit Aushub verfüllt. Seit 2008 nutzt die Naturschutzgruppe Vorderes Härtsfeld hier unter anderem einen umgebauten Maschinenschuppen für die Naturschutzarbeit. Auch im weiteren Umfeld westlich