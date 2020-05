Die Partnerstädte und Corona

Coronakrise Die Stadt Aalen pflegt Partnerschaften mit Städten in verschiedensten Regionen der Welt. Wie diese mit der Pandemie umgehen.

Aalen

Die Corona-Pandemie beherrscht derzeit den gesamten Globus – so auch Städte, mit denen Aalen Partnerschaften oder freundschaftliche Beziehungen pflegt. Die Stadtverwaltung veröffentlichte nun Informationen darüber, wie diese Städte und Gemeinden mit der Pandemie umgehen. Saint-Lô in Frankreich: Mitte März wurden Kindergärten und Schulen geschlossen, auch sonst sind die Maßnahmen in der Normandiestadt ähnlich wie hier auf der Ostalb. Hermann Schludi ist Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Aalen. „Die Partnerstädte haben die gleichen Probleme wie wir“, erzählt