Gottesdienst im Grünen statt in der Kirche

Glaube So läuft der Gottesdienst bei den Kirchengemeinden in Essingen und Lauterburg ab.

Essingen/Lauterburg. „Ich freue mich schon auf Sonntag“, sagt Pfarrer Dr. Torsten Krannich. Und der Theologe hat auch allen Grund zur Freude, denn ab kommenden Sonntag, 17. Mai, starten in der Gemeinde an der Remsquelle wieder Gottesdienste. Los geht’s um 10.30 Uhr – mit Bläsern des Essinger Posaunenchors. Doch anstatt in der Quirinuskirche treffen sich die Gläubigen im Schlosspark.

„Die Bedingungen in der Kirche zu feiern, sind aufgrund der aktuellen Situation schlecht, daher machen wir Gottesdienst im Grünen“, sagt Krannich auf SchwäPo-Anfrage. Wie lange es das Angebot unter freiem Himmel geben wird,