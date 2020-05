5000 Euro für Castel Bolognese

Abtsgmünd. Die Gemeinde und der Partnerschaftsverein spenden gemeinsam an ihre italienische Partnerstadt Castel Bolognese, um Bedürftigen in der schweren Coronakrise zu helfen.

Norditalien ist, wie man in zahlreichen Fernsehbildern gesehen hat, von der Coronakrise sehr stark betroffen. Aufgrund des schon seit Wochen anhaltenden „Lockdowns“ in Italien gibt es derzeit viele Bedürftige, die dringend finanzielle Unterstützung benötigen, um sich Lebensmittel und andere Grundbedarfsgüter kaufen zu können. Die soziale Absicherung der Bevölkerung ist nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Die Stadt Castel Bolognese hat daher für