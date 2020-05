Nur noch über Einbahnstraße zum Aalener GOA-Wertstoffhof

Aalen

Autos stehen in langen Reihen vor dem Wertstoffhof in der Oesterleinstraße in Aalen. Zumindest zu Stoßzeiten ist das zu beobachten. Seit vergangener Woche haben die Wertstoffhöfe der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) nach der Corona-Pause wieder regulär geöffnet.

Seit dieser Woche gibt es eine weitere Neuerung: Weil die Kocherbrücke saniert wird, ist die Heinrich-Rieger-Straße gesperrt, die Oesterleinstraße ist vorübergehend zur Einbahnstraße umfunktioniert.

Der Weg zum Wertstoffhof: Die Anfahrt zum Wertstoffhof ist nun ausschließlich über die Bahnhofstraße möglich, schreibt die Stadt Aalen in einer