Braunschweig: Interesse an Michael Schiele?

Ist der Aalener Michael Schiele ein Kandidat als Trainer des Traditonsvereins Eintracht Braunschweig? Dessen Sportdirektor, Ex-VfR-Trainer Peter Vollmann, gibt sich bedeckt: „Wir haben noch mit niemand geredet.“

Mit der Ruhe ist es derweil vorbei bei Braunschweig: Die Mannschaft bereitet sich auf den Neu-Start in der 3. Liga vor. Am Montag gab‘s auch für Sportdirektor Peter Vollmann den ersten Corona-Abstrich. Der zweite folgt an diesem Mittwoch. Im Mund und in der Nase. „Das war alles andere als angenehm“, sagt der 62-Jährige, der zwischen 2015 und 2018 Trainer des VfR Aalen in der 3. Liga war.

