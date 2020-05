Bauen wird sich ändern auf dem Land

Gemeinderat Warum sich die Gemeinden vermehrt der Innenentwicklung zuwenden müssen, wird am Beispiel der Gemeinde Unterschneidheim deutlich.

Unterschneidheim

Ein Hauch von „historisch“ wehte bei der jüngsten Sitzung durch das Ausweichquartier des Unterschneidheimer Gemeinderats in der Zöbinger Gemeindehalle. Nicht nur durch die erste Sitzung in ungewöhnlicher Form nach langer Schließung durch Corona, auch an der Tagesordnung ließ sich eine Art Zeitenwende deutlich erkennen.

Zwanzig Baugesuche standen auf der langen Tagesordnung, davon befassten sich 13 mit An- oder Umbauten bzw. Aufstockungen an bestehenden Gebäuden oder Abbruch und größerem Neubau auf innerörtlichen Grundstücken. „Und das wollen wir ja auch, dass die Leute im Ort bleiben können, mehrere