Alter Standort – und doch alles neu

Musikverein Die SHW Bergkapelle Wasseralfingen hat begonnen, den Probenraum in der Stiewingstraße umzubauen. Um das Projekt zu stemmen, sind jedoch Finanzierungshilfen zwingend notwendig.

Aalen-Wasseralfingen

Ich bin sehr froh, dass die SHW Bergkapelle in der Stiewingstraße weiter eine Heimat für ihre Orchester hat!“ Man hört dem Vorsitzenden der SHW Bergkapelle, Eugen Krämer, die Erleichterung förmlich an. Noch vor nicht allzu langer Zeit war das nämlich nicht so sicher.

Durch die Insolvenz der SHW CT stand auch die Unterbringung eines der ambitioniertesten Blasorchesters der Region auf der Kippe. Der bisher viele Jahre vom Orchester genutzte Probenraum in der Stiewingstraße sah genauso wie das restliche Gelände der SHW CT einer ungewissen Zukunft entgegen. Seit März besteht