Leben auf Kuba in Zeiten von Corona

Pandemie Die gebürtige Bopfingerin Alissa Scheer berichtet vom Leben zwischen Langeweile und Schlangestehen in Havanna. Was dort alles anders und teilweise schlimmer ist als in Deutschland.

Havanna

Alissa Scheer aus Bopfingen lebt auf Kuba. In der Hauptstadt Havanna, unter zwei Millionen Einwohnern. Sie hat der SchwäPo von dort einen Bericht geschickt:

In Kuba kam das Virus offiziell Mitte März an, etwas später als in Europa. Die große Sorge war, dass Corona durch den Reiseverkehr eingeschleppt wird. Als die ersten Fälle bekannt wurden, waren es meist Touristen selbst oder Kubaner, die unmittelbar mit ihnen Kontakt hatten. Kubaner fingen an, Touristen explizit zu meiden und ihnen aus Angst vor einer Ansteckung nicht zu nahe zu kommen. Ungemütlich auf der Straße wurde es zeitweise dadurch auch für mich – denn Kubaner